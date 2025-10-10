tra lugo e solarolo scia di roghi ventinovenne patteggia

Bomboletta di liquido infiammabile (nella fattispecie si trattava di vernice) stretta in una mano. E accendino spianato davanti al getto con l’altra mano. Forse con quel rudimentale mini-lanciafiamme, sperava di scassinare qualche bancomat tra la Bassa Romagna e il Faentino di fatto facendo sorgere il pericolo di un incendio con relativo rischio per le abitazioni adiacenti. Non è finita qui: perché intanto che era in giro, ne aveva approfittato per appiccare qui e là le fiamme anche ad altre cose. In totale cinque contestazioni tra danneggiamenti seguiti da incendi e furti aggravati (compiuti o solo tentati) quelle maturate tra il 27 e il 29 aprile 2023 da un 29enne di Solarolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

