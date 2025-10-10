( a skanews) – Regina delle hit, voce potente e grandi doti musicali, Annalisa esce con l’album Ma io sono fuoco che suona come una dichiarazione di identità, sempre più matura e coinvolgente. «In realtà questo cambiamento per me è un processo molto lento e molto organico che accade di giorno in giorno, quasi non me ne accorgo. Di fatto semplicemente cresco faccio esperienza e cerco sempre di evolvermi e di non ripetermi mai. Questo concetto c’è anche in questo disco e nel titolo, Ma Io Sono Fuoco, che è proprio un modo per incoraggiarmi a essere capace di trasformarmi e di trasformare anche le cose che mi accadono in occasioni». 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tra introspezione e sensualità, la cantante ligure si reinventa con un album che celebra la libertà, la maturità e la voglia di evolversi senza mai perdere autenticità