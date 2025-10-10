Tra i campi di zucche alle porte di Milano | quando l’autunno diventa un’esperienza da vivere

L’autunno ha un colore preciso: è l’arancione vibrante delle zucche che punteggiano i campi, trasformando la campagna lombarda in una tavolozza di tonalità calde. Nei fine settimana di ottobre, lungo le strade che si snodano appena oltre il confine urbano di Milano, si compie un piccolo miracolo stagionale. Famiglie intere lasciano i grattacieli e il cemento per immergersi in un’atmosfera che sa di terra, di tradizione rurale e di una festa che, pur venendo da lontano, ha trovato casa anche qui. Il fenomeno dei pumpkin patch – i campi dove raccogliere e decorare le zucche – sta vivendo in Italia una crescita sorprendente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Tra i campi di zucche alle porte di Milano: quando l’autunno diventa un’esperienza da vivere

In questa notizia si parla di: campi - zucche

Arriva la magia d'autunno, tornano i campi delle zucche: quando aprono

Strutture di zucca, luna park e street food autunnale: torna a Campi "Il regno delle zucche"

Campi di zucche in autunno 2025, quali visitare in Italia e dove trovare i più belli

Dove trovare i "campi di zucche" a Roma e dintorni https://ift.tt/ILnpkwS - X Vai su X

Dal 27 settembre al 2 novembre al Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio (FI): IL REGNO DELLE ZUCCHE Sculture di zucche Spettacoli Arti Circensi Giochi Attività e Laboratori Luna Park Street Food...a molto altro Info Whatsapp: 33 - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i campi di zucche a Milano e Lombardia - L'autunno è arrivato, e con esso quella voglia irresistibile di immergersi nella natura, di respirare l'aria frizzante e di lasciarsi incantare dai colori caldi che dipingono il paesaggio. Lo riporta milanolife.it

Alla scoperta di un nuovo campo di zucche alle porte di Milano - Dal 4 ottobre al 2 novembre il villaggio delle zucche di Milano: si chiama ‘Oasi Zucca Land’ e si trova presso l'area agricola e naturalistica Oasi Ca' Granda. Riporta milanotoday.it