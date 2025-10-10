Tour Oltrarno segreto | dove Firenze si nasconde e sorprende
C’è una Firenze che non tutti vedono. Una Firenze fatta di portoni socchiusi, profumo di legno levigato, cortili silenziosi e affreschi che appaiono all’improvviso. È l’Oltrarno, il quartiere che ha saputo trasformare il suo passato popolare in un presente vibrante e affascinante, tanto da essere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: tour - oltrarno
Firenze con Italia In Tour Scopri i tesori artistici della città con i nostri tour guidati alla Galleria dell’Accademia e agli Uffizi, con ingressi prioritari per evitare le lunghe code! Un’esperienza unica tra capolavori e curiosità, accompagnato da guide esperte. I - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, bus turistico incastrato in Oltrarno: per liberarlo serve la «scorta» dei vigili - Un bus turistico si incastra nelle vie dell’Oltrarno e serve la «scorta» dei vigili urbani per liberarlo. Da corrierefiorentino.corriere.it
Oltrarno, Ingegneri Firenze: “Il parcheggio interrato è una soluzione intelligente" - Firenze, 12 maggio 2025 – “Accogliamo con grande favore l’inizio delle indagini tecniche per valutare la realizzazione di un parcheggio interrato in Oltrarno: è una proposta che come ingegneri ... Si legge su lanazione.it