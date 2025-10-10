Totti | Non ci sono talenti italiani più squadre al livello del Napoli quest’anno

Pausa per le Nazionali che dà modo alla Roma di lavorare a Trigoria con chi è rimasto alla base e di gettare un piccolo sguardo anche al mercato di gennaio ( tentativo per Lookman? ), in attesa della ripresa di un campionato che la vede al comando. Dell’attuale Serie A, in un’intervista a Betsson.Sport, ha parlato Francesco Totti: “Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani, l’unico che sto guardando in questo momento, che non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo. Penso che quest’anno ci siano più squadre che possono stare al livello del Napoli, è un campionato più equilibrato rispetto a quello dell’anno scorso”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

