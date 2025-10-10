Totti | Non ci sono talenti italiani più squadre al livello del Napoli quest’anno
Pausa per le Nazionali che dà modo alla Roma di lavorare a Trigoria con chi è rimasto alla base e di gettare un piccolo sguardo anche al mercato di gennaio ( tentativo per Lookman? ), in attesa della ripresa di un campionato che la vede al comando. Dell’attuale Serie A, in un’intervista a Betsson.Sport, ha parlato Francesco Totti: “Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani, l’unico che sto guardando in questo momento, che non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo. Penso che quest’anno ci siano più squadre che possono stare al livello del Napoli, è un campionato più equilibrato rispetto a quello dell’anno scorso”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: totti - sono
“Non ci sono più gli americani di un tempo”, ma nella foto c’è Totti
“I Rolex? Non è vero che c’è l’affido condiviso tra Totti e Ilary Blasi, sono bloccati in cassetta di sicurezza”: la rivelazione del settimanale Gente
Gli accessori per l’estate di Chanel Totti sono griffati (e valgono oltre 2mila euro)
Ci saranno anche Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, e Jo Squillo tra i protagonisti della sfida 2026 di Pechino Express, show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky e in streaming su Now. I nomi delle prime 5 coppie sono sta - facebook.com Vai su Facebook
Totti: "Non ci sono talenti italiani, l'unico che mi intriga è Nico Paz" - La leggenda giallorossa ha espresso il suo punto di vista sulla mancanza di giocatori promettenti in Italia. Secondo ilromanista.eu
Totti: «Nuovi talenti italiani? Non ne vedo, l'unico che mi intriga ora in serie A è Nico Paz. Quest'anno lotta scudetto più aperta» - Un sogno che si avvera, quello di un tifoso che dopo un viaggio bendato di 10 ore incontra il suo idolo di sempre. Lo riporta leggo.it