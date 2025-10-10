Toscotec accoglie le nuove sfide E al Miac lancia la 100% elettrica
La presenza di Toscotec – una certezza sin dalla prima edizione del Miac (e con oggi si chiude la 31esima) – è un valore acquisito e ogni anno in crescita per la fiera internazionale dedicata alle tecnologie e servizi per la produzione della carta. “Non siamo mai mancati, sin dalla prima edizione – sottolinea l’amministratore delegato Alessandro Mennucci, con cui riusciamo a scambiare qualche parola mentre è “assediato“ da clienti e fornitori –. E’ importante essere qui al Miac, perchè il fatto di incontrarsi di persona, anche in epoca di digitale, fa sempre una grande differenza. Anzi, queste occasioni devono essere ancora più valorizzate e ritrovate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
