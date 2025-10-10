ToscanaMeloni | la sinistra come Hamas

21.07 A sinistra "non hanno le idee molto chiare ma sono disposti a fare qualsiasi patto per gestire il potere. Non un campo largo:è un Leoncavallo largo, un enorme centro sociale.E'più fondamentalista di Hamas".Così Giorgia Meloni alla chiusura dei comizi in Toscana. "Siamo fieri di non essere come loro. La sinistra sta tirando fuori una rabbia crescente per paura perché stiamo dimostrando che al governo erano scarsi Guardate la Cgil, hanno proclamato 4 scioperi, il quinto su una manovra che non ho ancora scritto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it