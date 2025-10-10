Toscana tutto centrodestra oggi in piazza con Tomasi Per centrosinistra più eventi per Giani

Firenze, 10 ott. (askanews) – “Rossa” o “non rossa” la Toscana va al voto domenica e lunedì ed è la terza regione a recarsi alle urne nella partita autunnale, che segna, al momento, un due a zero per il centrodestra uscito vincitore sia nelle Marche che in Calabria, dove sono stati riconfermati i governatori Francesco Acquaroli e Roberto Occhiuto. La sfida in Toscana è a tre: i candidati presidente sono Antonella Bundu, già consigliera comunale, per la lista di sinistra Toscana Rossa (che mette insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile), Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it