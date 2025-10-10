Toscana Salvini | se la gente sta a casa non si cambia
Firenze, 10 ott. (askanews) - "Sono contento della nostra compattezza e dei nostri valori. Certo che la Toscana è una partita difficile. Però finché la gente sta a casa non si cambia". Lo ha detto il leader Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Firenze, dopo un sopralluogo al parco delle Cascine e prima dell'inizio della manifestazione del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi a governatore della Toscana. "Vannacci? Il centrodestra è fatto di diversi come partiti, come uomini e come donne, ma che hanno un obiettivo comune, è più complicato mettere insieme Renzi, Giani, Conte e Fratoianni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: toscana - salvini
Regionali Toscana 2025, Salvini a Firenze: “Per la Lega la priorità è il Veneto”
Regionali Toscana 2025, Salvini in Versiliana: “Tomasi ottimo candidato governatore”
Elezioni regionali, Salvini: “Tomasi sarebbe un ottimo governatore per la Toscana”
“La Toscana ha sempre visto il centrosinistra vincente, quindi non è una sfida facile. Se vota tanta gente, la partita è aperta. Se vota poca gente… no”, ha detto poi Matteo Salvini, parlando delle Regionali Segui il live streaming ogni giorno su www.canale3.t - facebook.com Vai su Facebook
Lega in Toscana, così Salvini blinda la «vannaccizzazione»?E Vannacci: «Io come Kirk? Gestisco il rischio» - X Vai su X
Toscana, Salvini: se la gente sta a casa non si cambia - (askanews) – “Sono contento della nostra compattezza e dei nostri valori. Segnala askanews.it
Elezioni Regionali, Salvini: “in Toscana partita difficile” - Ultimo giorno di campagna elettorale in Toscana in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì. Riporta strettoweb.com