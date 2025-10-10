Toscana Salvini | se la gente sta a casa non si cambia

Firenze, 10 ott. (askanews) - "Sono contento della nostra compattezza e dei nostri valori. Certo che la Toscana è una partita difficile. Però finché la gente sta a casa non si cambia". Lo ha detto il leader Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Firenze, dopo un sopralluogo al parco delle Cascine e prima dell'inizio della manifestazione del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi a governatore della Toscana. "Vannacci? Il centrodestra è fatto di diversi come partiti, come uomini e come donne, ma che hanno un obiettivo comune, è più complicato mettere insieme Renzi, Giani, Conte e Fratoianni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

