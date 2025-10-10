**Toscana | Renzi ' spero Casa riformista seconda lista dopo il Pd' **
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La Meloni è arrivata a Firenze, è bene che la campagna elettorale porti la Presidente del Consiglio a Firenze, speriamo che si accorga delle cose che deve fare in questa città, dal finanziamento della sicurezza alla stazione fino al teatro della Pergola. Dopodiché ognuno fa come vuole. Noi abbiamo Casa Riformista, le elezioni le vincerà Eugenio Giani. La partita è tutta lì. Se prendiamo un consigliere regionale in più noi, ne prendono uno in meno i Cinque Stelle. La partita è interna alla coalizione". Lo dice Matteo Renzi a Firenze per sostenere Eugenio Giani. "Io mi auguro che il centrosinistra abbia una forte trazione riformista. 🔗 Leggi su Iltempo.it
