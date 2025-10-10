Toscana | Renzi ' se volete governo regionale non troppo a sinistra votate Casa riformista'
Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Chi sa far di conto e conosce le regole tecniche della politica regionale, inoltre, sa che comunque Giani vincerà e avrà 24 seggi. Più è forte Casa riformista, meno sono forti gli altri partner della coalizione. È un gioco matematico". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Se volete dunque che non ci sia un governo regionale troppo spenzolato a sinistra – lo dico anche ai moderati dell'altra parte – l'unica possibilità è votare casa riformista per Giani presidente. A destra non corrono per vincere ma solo per qualche posto di consigliere regionale di opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: toscana - renzi
Fratoianni: “In Toscana saremo un pilastro della giunta. Renzi? Noi non mettiamo veti, casomai lo fanno gli altri”
Toscana, Renzi provoca Calenda: “Più voti e meno tweet”. Lui: “Non siamo in Parlamento col programma di Taverna”
Regionali Toscana 2025, Renzi: “Meno tweet e più voti”. Calenda: “Siamo in Parlamento non con programma di Taverna”
Regionali, la battaglia delle piazze: Pd e Renzi sfidano Meloni. “Difendiamo la Toscana” - X Vai su X
Il ministro dell’Interno a colloquio con Matteo Renzi apre la tredicesima edizione della kermesse del leader di Italia Viva. “Il Cpr in Toscana? E’ previsto. La Regione va sentita ma non ha responsabilità” - facebook.com Vai su Facebook
Toscana: Renzi, 'se volete governo regionale non troppo a sinistra votate Casa riformista' - "Chi sa far di conto e conosce le regole tecniche della politica regionale, inoltre, sa che comunque Giani vincerà e avrà 24 seggi. Si legge su iltempo.it
Matteo Renzi (Italia Viva) verso le regionali: “Giani? Vincerà di sicuro. I moderati votino per noi” - L’ex premier e le elezioni in Toscana con Casa riformista: “In Calabria è andata bene”. Lo riporta lanazione.it