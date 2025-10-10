Toscana | Renzi ' se volete governo regionale non troppo a sinistra votate Casa riformista'

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Chi sa far di conto e conosce le regole tecniche della politica regionale, inoltre, sa che comunque Giani vincerà e avrà 24 seggi. Più è forte Casa riformista, meno sono forti gli altri partner della coalizione. È un gioco matematico". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Se volete dunque che non ci sia un governo regionale troppo spenzolato a sinistra – lo dico anche ai moderati dell'altra parte – l'unica possibilità è votare casa riformista per Giani presidente. A destra non corrono per vincere ma solo per qualche posto di consigliere regionale di opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

