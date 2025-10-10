Toscana | Renzi ' se volete governo regionale non troppo a sinistra votate Casa riformista'

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Chi sa far di conto e conosce le regole tecniche della politica regionale, inoltre, sa che comunque Giani vincerà e avrà 24 seggi. Più è forte Casa riformista, meno sono forti gli altri partner della coalizione. È un gioco matematico". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Se volete dunque che non ci sia un governo regionale troppo spenzolato a sinistra – lo dico anche ai moderati dell'altra parte – l'unica possibilità è votare casa riformista per Giani presidente. A destra non corrono per vincere ma solo per qualche posto di consigliere regionale di opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

toscana renzi se volete governo regionale non troppo a sinistra votate casa riformista

© Iltempo.it - Toscana: Renzi, 'se volete governo regionale non troppo a sinistra votate Casa riformista'

In questa notizia si parla di: toscana - renzi

Fratoianni: “In Toscana saremo un pilastro della giunta. Renzi? Noi non mettiamo veti, casomai lo fanno gli altri”

Toscana, Renzi provoca Calenda: “Più voti e meno tweet”. Lui: “Non siamo in Parlamento col programma di Taverna”

Regionali Toscana 2025, Renzi: “Meno tweet e più voti”. Calenda: “Siamo in Parlamento non con programma di Taverna”

toscana renzi volete governoToscana: Renzi, 'se volete governo regionale non troppo a sinistra votate Casa riformista' - "Chi sa far di conto e conosce le regole tecniche della politica regionale, inoltre, sa che comunque Giani vincerà e avrà 24 seggi. Si legge su iltempo.it

toscana renzi volete governoMatteo Renzi (Italia Viva) verso le regionali: “Giani? Vincerà di sicuro. I moderati votino per noi” - L’ex premier e le elezioni in Toscana con Casa riformista: “In Calabria è andata bene”. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana Renzi Volete Governo