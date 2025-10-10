Toscana | Renzi ' con M5S e Avs troppo a sinistra? Date un voto in più a Casa Riformista'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "CI sono M5S, c'è Avs, si sposta troppo a sinistra la coalizione: dipende da noi, date un voto in più a Casa Riformista". Lo dice Matteo Renzi nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
