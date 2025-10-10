Toscana | Renzi ' allargata coalizione va fatto se vogliamo costruire alternativa'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Giani ha scelto di allargare la coalizione. Questo non nasce da un bisogno, qui si poteva fare anche a meno, ma nasce dalla politica", va fatto "se vogliamo costruire un'alternativa a livello nazionale". Lo dice Matteo Renzi nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

