Toscana Meloni | gente non è stupida come pensa la sinistra
Firenze, 10 ott. (askanews) – “La gente non è stupida, non è stupida come la pensa la sinistra, valuta i risultati, c’è gente che capisce molto di più di quello che si crede, bisogna parlare con questa gente, continuare a lavorare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando a Firenze al comizio di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi candidato del centrodestra alla Regione. “Il problema delle roccaforti è che a un certo punto non hai più bisogno di dare risposte, devi solo amministrare il potere” ha aggiunto. “Tomasi è una candidato di bandiera, la bandiera del cambiamento”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
