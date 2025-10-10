Toscana | Magi ' oggi con Giani a Pisa per sostegno convinto riformisti europei'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Lo scorso gennaio, durante il congresso regionale di +Europa in Toscana, abbiamo lanciato per primi la ricandidatura del presidente uscente Eugenio Giani alla guida della Regione. Lo abbiamo fatto perché in questi anni Giani ha dimostrato non solo di essere il miglior governatore possibile per la Regione, ma anche perché ha portato avanti importanti riforme per la sua regione anche sfidando il governo nazionale. Una su tutte, la legge regionale sul fine vita". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Senza Giani, la Toscana non potrebbe oggi vantare il merito di essere la prima regione d'Italia ad aver sfidato l'ignavia del parlamento e la contrarietà della destra su questo tema. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Toscana: Magi, 'oggi con Giani a Pisa per sostegno convinto riformisti europei'

In questa notizia si parla di: toscana - magi

Abbiamo iniziato insieme ad Eugenio Giani e chiudiamo insieme a lui, Federico e Riccardo Magi questa entusiasmante campagna! Vi aspetto domani sera, alle Officine Garibaldi a Pisa per ritrovarci e salutarci, per dire grazie a tutti quelli che in questo perio - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la Toscana, anche la Sardegna ha fatto un passo in avanti sul terreno dei diritti delle persone e dell’autodeterminazione. L’avversione ideologica della Presidente Meloni e della maggioranza nei confronti di una legge di civiltà non la comprende più nes - X Vai su X

Toscana: Magi, 'oggi con Giani a Pisa per sostegno convinto riformisti europei' - “Lo scorso gennaio, durante il congresso regionale di +Europa in Toscana, abbiamo lanciato per primi la ricandidatura del ... Da iltempo.it

Elezioni Toscana ultimi sondaggi, Giani ha tutto da perdere ma Tomasi può davvero puntare al ballottaggio? - Da favorito, il candidato del centrosinistra è quello che rischia di più ma la vera questione è quanto il centrodestra possa comprimere il margine e trasformare l’appuntamento in una contesa da foto f ... Scrive italiaoggi.it