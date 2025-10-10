Toscana | Magi ' oggi con Giani a Pisa per sostegno convinto riformisti europei'

Iltempo.it | 10 ott 2025

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Lo scorso gennaio, durante il congresso regionale di +Europa in Toscana, abbiamo lanciato per primi la ricandidatura del presidente uscente Eugenio Giani alla guida della Regione. Lo abbiamo fatto perché in questi anni Giani ha dimostrato non solo di essere il miglior governatore possibile per la Regione, ma anche perché ha portato avanti importanti riforme per la sua regione anche sfidando il governo nazionale. Una su tutte, la legge regionale sul fine vita". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Senza Giani, la Toscana non potrebbe oggi vantare il merito di essere la prima regione d'Italia ad aver sfidato l'ignavia del parlamento e la contrarietà della destra su questo tema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

