Toscana | Fratoianni a Tommasi ' non ci sono soldi per affitti? chieda a Meloni'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “'Non è possibile avere costi altissimi degli affitti che incidono troppo sugli stipendi e colpiscono i giovani. Più diritto allo studio, più diritto alla casa' parole del candidato della destra in Toscana dai microfoni del Tg3 ieri sera: ancora un volta una fantastica propaganda dozzinale per ingannare gli elettori di questa regione". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Glielo ripeto allora - prosegue il leader di SI - per l'ennesima volta: se ci sono l'emergenza affitti e l'emergenza sfratti si deve rivolgere al suo governo e ai partiti che lo sostengono. Perché è stata la destra ad aver tagliato i fondi contro gli sfratti, e se non c'è uno straccio di investimento per l'edilizia popolare si deve rivolgere ai ministri del suo partito". 🔗 Leggi su Iltempo.it
