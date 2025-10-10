Toscana Conte e Giani | lavoreremo bene insieme 5 anni

Scandicci (Fi), 10 ott. (askanews) - Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha incontrato il presidente della Toscana, Eugenio Giani a Scandicci, in provincia di Firenze, perché qui, da un anno, è assessore comunale allo Sport, Lorenzo Ingozzi, proprio del movimento pentastellato. "Il fatto che qui da un anno lavora una giunta con Claudia Sereni he ha in maggioranza il Movimento 5 Stelle con un assessore molto attivo e con la quale con il quale c'è bella collaborazione, ha un valore anche simbolico. Noi fra un anno diremo lo stesso in Regione", ha detto Giani. "E anche fra cinque anni", ha sottolineato subito dopo Conte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

