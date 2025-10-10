**Toscana | Conte con Giani ' M5S darà contributo siamo determinati e convinti' **
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "I rapporti con Giani come sono? Sono ottimi. Per costruire la coalizione noi abbiamo dato un grande contributo, ci siamo confrontati con grande apertura con Giani e con un percorso molto elaborato che rassicurato la mia intera comunità. Daremo il nostro contributo, lo abbiamo anche messo nero su bianco. Siamo molto determinati e convinti". Lo dice Giuseppe Conte a Scandicci con Eugenio Giani. "C'è un obbligo di vincere perché non deve andare disperso il lavoro della precedente giunta Giani e poi scalpitiamo, vogliamo dare il nostro contributo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
