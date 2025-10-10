Toscana | Boschi ' Lupi che triste fine'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Lupi 10 anni fa era al governo. Oggi urla. Triste fine”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi replica al leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che invitava Renzi a sentire l'urlo della piazza dove si teneva l'evento di chiusura della campagna elettorale di Tomasi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: toscana - boschi
Incendi in Toscana: fiamme minacciano le case a Castelfiorentino, bruciano boschi e sterpaglie a Sarteano
Trovato morto nei boschi durante un’escursione per cercare funghi: la tragedia in Toscana
Appennini ai confini della politica. Eolico, boschi e sanità. I candidati visti da Bruscoli, l’ultima frazione della Toscana
CAMMINATE CON TOSCANA OGGI DOMENICA 19 OTTOBRE IN VERSILIA Si torna a camminare ai margini della diocesi di Pisa nella stagione più bella, dove i colori dei boschi virano nel foliage dell’arancio e del rosso, in netto contrasto con il bianco delle - facebook.com Vai su Facebook
TOSCANA - Nei boschi per funghi, in Toscana stillicidio di interventi di soccorso: una donna morta in Pratomagno. Uscita di strada lungo la strada panoramica. Interventi, fra ieri e oggi, fra le province di Pistoia e Arezzo. Soccorso un 90enne stremato. - X Vai su X
Toscana: Boschi, 'Lupi, che triste fine' - Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi replica al leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi ... Scrive iltempo.it
L’Ue vuole meno protezione per i lupi, dalla Toscana il sì degli allevatori. “Allevamenti a rischio” - “Rischiamo di veder scomparire gli allevamenti di suini, ovini e bovini in Toscana a causa della presenza sempre più invadente e pervasiva dei lupi: bene quindi la proposta ... Lo riporta lanazione.it