È giovedì 9 ottobre e a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, sono arrivati un po’ tutti, dal Pd, a salutare Eugenio Giani, candidato alle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Elly Schlein, Stefano Bonaccini, c’è persino Arturo Scotto, che dopo la Flotilla è salito di grado nella ciurma dei Democratici. Ora basta un passaggio o una citazione del discorso della segretaria per far scattare l’ovazione. Elly Schlein, durante la chiusura della campagna elettorale di Eugenio Giani (Ansa). Tomasi agita i dem toscani: «Sa parlare alla gente». Nella sala, non del tutto piena a dire il vero (le balaustre sono mezze vuote; sarà la noia per la campagna elettorale), spuntano bandiere del Pd, della pace e della Palestina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Toscana al voto: il Pd unito per Giani, ma il campo largo scricchiola