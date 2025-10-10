Toscana al voto | il Pd unito per Giani ma il campo largo scricchiola
È giovedì 9 ottobre e a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, sono arrivati un po’ tutti, dal Pd, a salutare Eugenio Giani, candidato alle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Elly Schlein, Stefano Bonaccini, c’è persino Arturo Scotto, che dopo la Flotilla è salito di grado nella ciurma dei Democratici. Ora basta un passaggio o una citazione del discorso della segretaria per far scattare l’ovazione. Elly Schlein, durante la chiusura della campagna elettorale di Eugenio Giani (Ansa). Tomasi agita i dem toscani: «Sa parlare alla gente». Nella sala, non del tutto piena a dire il vero (le balaustre sono mezze vuote; sarà la noia per la campagna elettorale), spuntano bandiere del Pd, della pace e della Palestina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: toscana - voto
Toscana al voto, è il giorno del confronto tra i candidati con il dibattito de La Nazione
Toscana: Conte, 'voto online se in coalizione con Giani o no'
Regionali, Conte: “In Toscana la comunità M5s è lacerata, l’unico soluzione è il voto online”
Elezioni Regionali Toscana 2025 Domenica 12 ottobre e lunedì 13 ottobre 2025 si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale della Toscana. Orari di voto: * Domenica 12 ottobre: 7:00 – 23:00 * Lunedì 13 ottobre: 7:00 - facebook.com Vai su Facebook
. , : “ : ` , ” L’intervista su @collettiva_news: https://collettiva.it/copertine/italia/toscana-voto-rossano-rossi-cgil-elezioni-refionali-intervista-kmpc - X Vai su X
Toscana al voto: il Pd unito per Giani, ma il campo largo scricchiola - Se qualcuno nel Pd non vuole il campo largo, lo dica chiaramente e se ne prenda la responsabilità. Come scrive msn.com
Toscana al voto, è il giorno del confronto tra i candidati con il dibattito de La Nazione - Oggi alle 18, in piazza Adua, il dibattito tra i tre candidati governatori Giani, Bundu e Tomasi ... lanazione.it scrive