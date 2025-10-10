Toro in vendita ma non ci sono offerte

AGI -  "Si, è vero che ho dato disponibilità a vendere il Toro (Torino, ndr) ma non ci sono trattative  perché offerte non ce ne sono". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, nonché presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup dialogando con Aldo Cazzullo al 'Festival dello Sport' di Trento. "Sono contento di aver preso il Toro, il bilancio di questi 20 anni è positivo, fra momenti belli e brutti, e lo riprenderei, anche se non ci rimarrò a vita - ha aggiunto Cairo -. Ai tifosi arrabbiati dico che nella gestione del Torino mi sono sempre comportato facendo ciò che ritenevo il meglio per la squadra, anche se non erano tutti d'accordo. 🔗 Leggi su Agi.it

