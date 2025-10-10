Tornano le Giornate FAI d'autunno l'11 e 12 ottobre | i luoghi più belli da visitare e come partecipare

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte di centinaia di luoghi straordinari, spesso nascosti, in tutta Italia. Tra castelli, ville, cantine e giardini segreti, questi posti raccontano storie che vale sicuramente la pena conoscere. Ecco come partecipare alle visite e dove consultare la lista dei numerosi siti da esplorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tornano - giornate

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

A Figline e Incisa tornano "I sabato della cultura", tre giornate per scoprire i tesori nascosti del territorio

“Ama il tuo quartiere”: tornano le giornate del riciclo a Roma

tornano giornate fai dTornano le Giornate FAI d’autunno l’11 e 12 ottobre: i luoghi più belli da visitare e come partecipare - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte di centinaia di luoghi straordinari, spesso nascosti, in tutta Italia ... Lo riporta fanpage.it

tornano giornate fai dDall'ex carcere "Le Nuove" a Bene Vagienna: tornano le Giornate Fai d'Autunno - Il presidente Magnifico: "Esemplare alleanza tra cittadini virtuosi" ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tornano Giornate Fai D