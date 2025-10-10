Tornano le Giornate FAI d'autunno l'11 e 12 ottobre | i luoghi più belli da visitare e come partecipare

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte di centinaia di luoghi straordinari, spesso nascosti, in tutta Italia. Tra castelli, ville, cantine e giardini segreti, questi posti raccontano storie che vale sicuramente la pena conoscere. Ecco come partecipare alle visite e dove consultare la lista dei numerosi siti da esplorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dall'ex carcere "Le Nuove" a Bene Vagienna: tornano le Giornate Fai d'Autunno - Il presidente Magnifico: "Esemplare alleanza tra cittadini virtuosi" ... Secondo rainews.it