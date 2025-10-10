Torna Un Consiglio in Salute | l’iniziativa di prevenzione per il personale della Pisana
Roma, 1o ottobre 2025 – Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre torna “ Un Consiglio in Salute”, il programma gratuito di prevenzione e screening rivolto a tutto il personale della Pisana. Nel corso delle 5 giornate, sarà possibile effettuare le seguenti visite (o richiedere informazioni e consulenze finalizzate) dalle 9 alle 17: donazione sangue; elettrocardiogramma in telemedicina; screening nefrologico, fisioterapico, al colon retto; misurazione pressione arteriosa, glicemia e saturazione; malattie apparato visivo; malattie della pelle e melanoma; malattie del cavo orale. E’ prevista anche una campagna informativa sui disturbi alimentari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
