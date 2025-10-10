Torna ’Operaie Fest’ | foto djset e incontri
’Operaie Fest’ è pronto a partire. Organizzato da Tiresia Media e giunto alla sua 5ª edizione, il festival avrà inizio oggi e porterà a Forlì per tutto il weekend incontri, performance e djset per aprire spazi di cura e resistenza collettiva attraverso l’arte, le parole, l’esplorazione e la musica. A fare da filo conduttore il tema ‘All’erta’: un invito a non normalizzare le oppressioni e a non restare immobili di fronte alle piccole e grandi sopraffazioni quotidiane, in un dialogo più che mai diretto con la contemporaneità. Spiega Marco Mulana, presidente di Tiresia: "Siamo partiti dalla metafora della rana bollita, che ci ricorda quanto sia necessario mantenere lo sguardo vigile e critico, per non abituarsi a dinamiche che lentamente erodono diritti, relazioni e possibilità di immaginare posti diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: torna - operaie
MMP webTV. . Anche quest’anno Operaie Fest torna con fotografia, talk, musica e comunità, con tre giornate, dal 10 al 12 ottobre, ricche di incontri e opportunità di riflessione, tra piazzetta delle Operaie, il Laboratorio Aperto all’Ex Asilo Santarelli e il Diagon - facebook.com Vai su Facebook
Dal 10 al 12 ottobre torna a Forlì Operaie Fest, organizzato da Tiresia Media, il festival che alla sua quinta edizione invita a stare ALL’ERTA - X Vai su X
Torna ’Operaie Fest’: foto, djset e incontri - Organizzata da Tiresia Media, la rassegna si allarga: oltre alla piazzetta da cui prende il nome, sarà anche al Diagonal e al Laboratorio Aperto ... Lo riporta msn.com