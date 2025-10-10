Torna ’Operaie Fest’ | foto djset e incontri

’Operaie Fest’ è pronto a partire. Organizzato da Tiresia Media e giunto alla sua 5ª edizione, il festival avrà inizio oggi e porterà a Forlì per tutto il weekend incontri, performance e djset per aprire spazi di cura e resistenza collettiva attraverso l’arte, le parole, l’esplorazione e la musica. A fare da filo conduttore il tema ‘All’erta’: un invito a non normalizzare le oppressioni e a non restare immobili di fronte alle piccole e grandi sopraffazioni quotidiane, in un dialogo più che mai diretto con la contemporaneità. Spiega Marco Mulana, presidente di Tiresia: "Siamo partiti dalla metafora della rana bollita, che ci ricorda quanto sia necessario mantenere lo sguardo vigile e critico, per non abituarsi a dinamiche che lentamente erodono diritti, relazioni e possibilità di immaginare posti diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

