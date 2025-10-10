Tempo di lettura: 2 minuti “Se non torni da me mando un nostro video intimo a nostro figlio”: è accusato di stalking ai danni della moglie il 34enne arrestato dai carabinieri a Napoli. A denunciarlo la donna con la quale l’uomo ha avuto due figli, che ai militari dell’arma ha raccontato una storia fatta di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Comportamenti estremi diventati asfissianti dopo un tradimento e il ritorno a casa di lui “per il bene dei figli”: ma l’ ossessione nei confronti della moglie è insopportabile e la donna lo lascia portando via i bambini. Iniziano incessanti messaggi, chiamate, messaggi e ancora chiamate: 80 vocali di fila, minacce e insulti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Torna o mando video intimo a nostro figlio”, 34enne in arresto