Torna Monasteri aperti con visite guidate tra i luoghi della spiritualità

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aderisce anche quest’anno a “Monasteri aperti”, l'iniziativa giunta alla sua settima edizione che propone esperienze tra arte e spiritualità, alla scoperta di luoghi sacri di grande bellezza, ricchi di antichi tesori e suggestioni. Questa domenica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it