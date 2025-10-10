Torna Makari e Saverio Lamanna ora viene investito dallo tsunami paternità

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una quarta stagione «che punta molto più sull'elemento relazionale e famigliare, soprattutto grazie all’inserimento di Arianna (Giovanna Rosace ), un personaggio che mette Lamanna davanti a responsabilità che lui ha sempre sfuggito». E’ il punto - spiega Monica Vullo, coregista con Riccardo Mosca - da cui riparte Makari, la serie ambientata nella Sicilia solare e paradisiaca nata dai romanzi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

torna makari e saverio lamanna ora viene investito dallo tsunami paternit224

© Feedpress.me - Torna Makari e Saverio Lamanna ora viene investito dallo "tsunami" paternità

In questa notizia si parla di: torna - makari

Rai1, torna “Màkari”: la quarta stagione con Gioè dal 19 ottobre

Torna Makari e Lamanna ora viene investito dallo "tsunami" paternità

torna makari saverio lamannaClaudio Gioè: «In Màkari 4, Saverio Lamanna si confronta con il ruolo di padre» - Leggerezza, allegria, intrighi sentimentali e omicidi da risolvere sullo sfondo di una Sicilia mozzafiato. Riporta vanityfair.it

torna makari saverio lamannaTorna Makari e Lamanna ora viene investito dallo "tsunami" paternità - E’ il punto da cui riparte Makari, la serie ambientata nella Sicilia solare e paradisiaca nata dai romanzi di Gaetano Savatteri ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Makari Saverio Lamanna