Una quarta stagione «che punta molto più sull'elemento relazionale e famigliare, soprattutto grazie all’inserimento di Arianna (Giovanna Rosace ), un personaggio che mette Lamanna davanti a responsabilità che lui ha sempre sfuggito». E’ il punto - spiega Monica Vullo, coregista con Riccardo Mosca - da cui riparte Makari, la serie ambientata nella Sicilia solare e paradisiaca nata dai romanzi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Torna Makari e Lamanna ora viene investito dallo "tsunami" paternità