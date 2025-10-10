Torna la Tombola di San Gaudenzio tanti premi e intrattenimento assicurato
OSTRA – La tradizionale Tombola di San Gaudenzio, patrono del paese, per l’anno 2025, anticipa la data di estrazione a sabato 11 ottobre. Dopo il grande successo della scorsa edizione, l’associazione Pro Loco di Ostra Aps conferma questa novità, tenuto bene in considerazione della piena giornata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Rimini celebra San Gaudenzo: torna la tradizionale tombola in piazza e non solo - Lunedì 13 resteranno chiuse, come da consuetudine settimanale, anche la Domus del Chirurgo, il Museo della Città, il Fellini Museum e il Palazzo del Fulgor. Come scrive altarimini.it