Torna la Susa-Moncenisio la corsa automobilistica più antica del mondo

Torinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rombo dei motori è pronto a risuonare nuovamente tra le valli piemontesi. Sabato 18 e domenica 19 ottobre torna la Susa-Moncenisio, un evento che non è solo una gara, ma un pezzo di storia dell'automobilismo sportivo. Riconosciuta come la corsa automobilistica più antica del mondo, la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

