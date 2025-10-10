La Mi?iondàra in rosa è pronta a splendere ancora in Alta Valle. Anche quest’anno, in occasione della quinta edizione de “La Mi?iondàra – Castagne e bontà d’autunno”, promossa da Apt Sondalo, il Comune di Sondalo e l’Associazione Amazzoni Odv confermano il loro impegno nella sensibilizzazione sul tema della prevenzione, proponendo la “Mi?iondàra in rosa”, una camminata solidale e naturalistica che unisce salute, scoperta del territorio e gastronomia. L’evento, organizzato nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla prevenzione, vuole essere un momento di aggregazione e consapevolezza, ma anche di benessere valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna la Mi?iondàra in rosa. Il traguardo è fare prevenzione