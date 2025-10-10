Torna la Fuga Forrest la podistica competitiva nella beneficenza | sosterrà la Pet Therapy del Morgagni-Pierantoni

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Terra del Sole torna la Fuga Forrest 2025, organizzata dall’associazione Corri Forrest, manifestazione che unisce sport, divertimento e solidarietà, coinvolgendo grandi e piccoli, atleti esperti e principianti, e anche i nostri amici a quattro zampe. Il punto di ritrovo sarà in piazza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

