Torna in Italia la ‘Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2025’
Torna in tutta Italia, da lunedì 20 a sabato 25 ottobre 2025, la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità di Confartigianato, la manifestazione sulla green economy e lo sviluppo sostenibile giunta quest’anno alla sua 17ª edizione. Nata a Bergamo nel 2009 da un’intuizione di Confartigianato Imprese Bergamo, l’iniziativa è oggi promossa a livello nazionale da Confartigianato, diventando un appuntamento di riferimento per la cultura della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica applicata alle imprese e ai territori. L’edizione 2024 ha registrato oltre 80 eventi in tutta Italia e più di 7. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: torna - italia
L’ex br Leonardo Bertulazzi torna ai domiciliari. “Congelata” la procedura di estradizione in Italia
Boom Milinkovic-Savic: torna in Italia, la destinazione è spiazzante
Massimo Martire torna su Canale Italia: “Giorni senza TV, mi bastava il mare. Ma domani si riparte”
L’#Italia torna alla presidenza della #IAF dopo 58 anni: la nuova sfida per la cooperazione #spaziale internazionale - X Vai su X
Torna My Collection, il progetto speciale di Radiofreccia e Universal Music Italia con Ambramarie e Sautufau Domani, dalle 14:00, andremo alla scoperta di "Power To The People", il nuovo cofanetto che esplora l'attivismo politico di John Lennon e Yoko Ono - facebook.com Vai su Facebook