Torna in tutta Italia, da lunedì 20 a sabato 25 ottobre 2025, la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità di Confartigianato, la manifestazione sulla green economy e lo sviluppo sostenibile giunta quest’anno alla sua 17ª edizione. Nata a Bergamo nel 2009 da un’intuizione di Confartigianato Imprese Bergamo, l’iniziativa è oggi promossa a livello nazionale da Confartigianato, diventando un appuntamento di riferimento per la cultura della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica applicata alle imprese e ai territori. L’edizione 2024 ha registrato oltre 80 eventi in tutta Italia e più di 7. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Torna in Italia la ‘Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2025’