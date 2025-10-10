Torna il grande Albero di Natale in piazza del Ferrarese | sarà alto 14 metri e con 50mila luci colorate

Baritoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquantamila luci a led colorate, anzichè quelle tradizionali bianche: è una delle novità del grande albero di Natale a cura di Amgas che sarà acceso, come tradizione, in piazza del Ferrarese a Bari il prossimo 6 dicembre.L'azienda partecipata del Comune ha pubblicato gli avvisi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

