di Marianna Grazi Cosa fare il prossimo weekend? A Firenze c’è il Festival Luce! 2025 – e non si può certo mancare. Due giorni, il 17 e 18 ottobre, da trascorrere nel cuore della città per lasciarsi ispirare, sorprendere ed emozionare. Torna – in veste doppia e sempre nuova – l’appuntamento che trasformerà Palazzo Vecchio in un’agorà di idee, testimonianze e visioni sul tema dei diritti, della sostenibilità e dell’ inclusione sociale. La quinta edizione ruota attorno al titolo ’Senza filtri’, un invito potente a raccontare il mondo e noi stessi in modo autentico, diretto, lontano da maschere e scorciatoie digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna il Festival Luce!. Riflessioni e cultura. Ma tutto ’Senza filtri’