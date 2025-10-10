Torna il Festival Luce! Riflessioni e cultura Ma tutto ’Senza filtri’
di Marianna Grazi Cosa fare il prossimo weekend? A Firenze c’è il Festival Luce! 2025 – e non si può certo mancare. Due giorni, il 17 e 18 ottobre, da trascorrere nel cuore della città per lasciarsi ispirare, sorprendere ed emozionare. Torna – in veste doppia e sempre nuova – l’appuntamento che trasformerà Palazzo Vecchio in un’agorà di idee, testimonianze e visioni sul tema dei diritti, della sostenibilità e dell’ inclusione sociale. La quinta edizione ruota attorno al titolo ’Senza filtri’, un invito potente a raccontare il mondo e noi stessi in modo autentico, diretto, lontano da maschere e scorciatoie digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: torna - festival
Siderno si tinge di blu: torna il Festival del Mare nel quartiere Sbarre
Torna l'Internet Festival: come e dove guidare lo sviluppo teconologico
Mario Giordano torna a Lucca al festival L'Augusta
Torna il BLA BLA FESTIVAL! Un weekend di incontri, spettacoli e laboratori nei comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese. Anche a Zocca ci sarà un bellissimo appuntamento dedicato alla natura! La Natura che educa Esperienza laboratoriale per ba - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Festival Luce!. Riflessioni e cultura. Ma tutto ’Senza filtri’ - di Marianna Grazi Cosa fare il prossimo weekend? Secondo msn.com
Torna il Festival di Luce!. L’omaggio alle battaglie di Anna Kuliscioff - Tra gli ospiti anche Teresa Gavazzi, pronipote della socialista pasionaria. Scrive msn.com