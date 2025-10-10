Torna ‘Free Free Palestine’ l’evento di cantanti e artisti per Gaza | la diretta dal teatro Carcano di Milano

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TornaFree Free Palestine. Teatro, musica e poesia per una Palestina libera”, l’iniziativa a sostegno del popolo palestinese che coinvolge personaggi dello spettacolo, attori e musicisti. Venerdì 10 ottobre alle 20.30 saliranno sul palco del teatro Carcano di Milano per chiedere pace e giustizia, partendo dalla diffusione dell’arte e della cultura palestinese. Segui la diretta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

