NAPOLI, 10 OTTOBRE 2025 – “Mi sento torturata psicologicamente.” È la frase con cui una donna, Lucia (nome di fantasia), ha descritto ai Carabinieri della stazione di Capodimonte l’incubo vissuto per anni accanto al marito, poi arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Una relazione iniziata quasi vent’anni fa, due figli e una convivenza che sembrava normale fino alla separazione. L’uomo, 34 anni, aveva lasciato la moglie per un’altra donna, salvo poi tornare a casa con la promessa di ricominciare “per il bene dei figli”. Ma quella promessa si è presto trasformata in un nuovo incubo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - "Torna da me o mando un nostro video intimo a nostro figlio": 34enne arrestato a Napoli