Torna da me o mando un nostro video intimo a nostro figlio | 34enne arrestato a Napoli
NAPOLI, 10 OTTOBRE 2025 – “Mi sento torturata psicologicamente.” È la frase con cui una donna, Lucia (nome di fantasia), ha descritto ai Carabinieri della stazione di Capodimonte l’incubo vissuto per anni accanto al marito, poi arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Una relazione iniziata quasi vent’anni fa, due figli e una convivenza che sembrava normale fino alla separazione. L’uomo, 34 anni, aveva lasciato la moglie per un’altra donna, salvo poi tornare a casa con la promessa di ricominciare “per il bene dei figli”. Ma quella promessa si è presto trasformata in un nuovo incubo. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: torna - mando
Spider-Man: Brand New Day, torna l’Hulk di Mark Ruffalo e si unisce anche Scorpione di Michael Mando
Spider-Man: Brand New Day, Michael Mando torna come Scorpion e mostra il possibile costume del villain
Napoli. 34enne arrestato, le minacce all’ex moglie: “Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio”
«Se non torni da me mando un nostro video intimo a nostro figlio» Il 34enne cercava di costringere la moglie a tornare insieme a lui. L’uomo, accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli - "Torna o mando video intimo a nostro figlio". 34enne in arresto. Bloccato dai carabinieri a Napoli. #Cronaca #Video #Figlio #Intimo #Carabinieri #NanoTV - X Vai su X
"Torna o mando video intimo a nostro figlio", 34enne in arresto - "Se non torni da me mando un nostro video intimo a nostro figlio": è accusato di stalking ai danni della moglie il 34enne arrestato dai carabinieri a Napoli. Come scrive ansa.it
“Torna da me o mando un nostro video intimo a nostro figlio”, 34enne arrestato per stalking - Questa la minaccia che si è vista rivolgere una donna dal marito, che voleva così convincerla a tornare da lui dopo dei tradimenti. Scrive blitzquotidiano.it