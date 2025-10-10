Torna a riaccendersi il semaforo antismog a Torino scatta il livello 1 arancio | quali veicoli si fermano
I dati previsionali forniti venerdì 10 ottobre da Arpa Piemonte evidenziano il superamento del valore di 50 mcgmc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Quindi da sabato 11 a lunedì 13 ottobre 2025 compreso (prossimo giorno di controllo), a Torino città. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: torna - riaccendersi
Strongvilla. . SOOB – Suoni dal Sottosuolo torna l’11 ottobre ad Arci Tom. Una notte, due binari, due sound che risalgono in superficie. Il sottosuolo è pronto a riaccendersi. Binario 1 – Techno station by Qloom Binario 2 – Hip Hop culture by Strongvilla - facebook.com Vai su Facebook
Torna a riaccendersi il semaforo antismog a Torino, scatta il livello 1 (arancio): quali veicoli si fermano - Il comune di Torino ricorda che, alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni (festivi ... Lo riporta torinotoday.it