Vestizioni di kimono, ceramiche e memoria: Faenza diventa capitale della Bellezza Giapponese. Nel fine settimana prende il via la 23esima edizione dell’Ottobre Giapponese che porta nella città manfreda e a Ravenna l’arte e la tradizione del Sol Levante, con un programma che ruota attorno alla ’Bellezza tradizionale giapponese’ e al tema ’Per non dimenticare, per un mondo di pace, bellezza e armonia"’ L’evento principale prenderà il via domani, sabato 11, a Faenza, con una doppia inaugurazione: alle 18, alla Galleria della Molinella, si aprirà la mostra ‘Bellezza tradizionale giapponese parte 2’ (visitabile fino al 19 ottobre), che espone i preziosi Kimono uchikake della manifattura Kowa di Kyoto (broccati di lusso con motivi di Monte Fuji, gru e pavoni) e per la prima volta in Italia le Ceramiche di Echizen, una delle ‘Sei antiche fornaci’ giapponesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna a Faenza l’Ottobre Giapponese: gli eventi