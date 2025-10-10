Torino per Gaza nuova manifestazione in piazza Castello sabato 11 ottobre | Tutt* liber* Palestina libera
“Tutt* liber*. Palestina libera”. Arriva a poche ore di distanza una risposta corale da parte del coordinamento Torino per Gaza che alla luce delle 13 perquisizioni da parte della polizia avvenute alle prime ore del mattino di venerdì, 10 ottobre, nei confronti di alcuni attivisti pro Palestina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Il Gruppo di studi Ebraici di Torino apre all’intifada intellettuale ebraica contro le atrocità commesse a Gaza
Gaza, la denuncia di Calef e del Gruppo studi ebraici di Torino: "Fame, sete e pallottole per spingere i palestinesi a deportazione indotta"
L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Torino: "Digiunare per esprimere vicinanza ai colleghi che operano a Gaza"
