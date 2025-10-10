Torino-Napoli vietata ai residenti in Campania ora è ufficiale Radio Crc

La trasferta di Torino del Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18, è stata vietata ai tifosi residenti in Campania. Questo dopo quanto accaduto lo scorso 1 dicembre, quando ci furono gli scontri e lanci di petardi tra le due tifoserie. Il match tra Torino e Napoli vietato ai residenti in Campania. Scrive il giornalista di Radio Crc Marco Giordano su X: In vista di Bologna-Napoli nessuna decisione è stata presa dall’Osservatorio circa la presenza dei tifosi provenienti dalla Campania: i profili di rischio esistenti dopo gli episodi dello scorso anno saranno valutati nei prossimi giorni sentiti gli organi competenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

