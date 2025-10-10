Torino – Napoli Conte ha già dei dubbi | chance dal 1??
L’allenatore dei partenopei ha iniziato la fase di studio in vista del prossimo match di campionato e potrebbe concedere spazio a giocatori meno impiegati Alla ripresa dalla sosta per gli impegni internazionali, il Napoli scenderà in campo contro il Torino, squadra caratterizzata da un avvio di campionato tutt’altro che semplice. Le acque in cui navigano i G ranata sono piuttosto turbolente e gli azzurri avranno bisogno di un’altra super prova per strappare la vittoria. Nel frattempo, però, c’è da pensare alla gestione delle forze a causa delle numerose gare. Scambio di gerarchie fra bomber: è l’ora di Lucca?. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: torino - napoli
Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)
CdS – Napoli e Milinkovic-Savic sempre più vicini: al Torino andrà Ngonge
Ngonge-Milinkovic, doppio asse caldo tra Torino e Napoli
Alessandro Buongiorno sarà titolare nel match che vedrà il Napoli in campo contro il Torino - facebook.com Vai su Facebook
Serie A 2025-2026: Torino-Napoli - X Vai su X
Torino-Napoli, Buongiorno sarà titolare. Recupero prezioso per mister Conte - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in vista della partita contro il Torino, potrà contare su uno dei pilastri della sua squadra. Scrive msn.com
Conte può stupire tutti in Torino-Napoli: scelta di formazione a sorpresa? - Antonio Conte studia a Castel Volturno la soluzione migliore per far fronte ai tanti infortuni del suo Napoli nelle prossime partite, quando mancheranno Amir Rrahmani, Matteo Politano e Stanislav ... Segnala msn.com