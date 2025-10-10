Tra undici giorni c’è la sfida contro i granata e un brutta notizia è stata appena comunicata. Il Napoli è di nuovo in cima alla classifica di Serie A, a pari merito con la Roma, grazie al successo contro il Genoa. Gli azzurri ora dovranno attendere poco più di dieci giorni per tornare in campo e provare a mantenere la vetta della classifica. Ad attendere i campioni d’Italia, dopo la sosta delle Nazionali, ci sarà il Torino che ospiterà gli uomini di Conte allo Stadio Olimpico Grande Torino. E proprio sullo stadio, e sulla trasferta, è arrivata una notizia dell’ultima ora, che riguarda i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Torino – Napoli, che brutta notizia: è tutto ufficiale