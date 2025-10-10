Torino-Napoli arriva la decisione della Prefettura per i tifosi azzurri
In adesione alle valutazioni formulate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore di Torino, il Prefetto di Torino Donato Cafagna ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: torino - napoli
Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)
CdS – Napoli e Milinkovic-Savic sempre più vicini: al Torino andrà Ngonge
Ngonge-Milinkovic, doppio asse caldo tra Torino e Napoli
Alessandro Buongiorno sarà titolare nel match che vedrà il Napoli in campo contro il Torino - facebook.com Vai su Facebook
Serie A 2025-2026: Torino-Napoli - X Vai su X
Torino-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: ora è ufficiale - L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha confermato, come riporta CRC, il provvedimento restrittivo per la gara di Torino. Riporta gonfialarete.com
Napoli, colpo tra i pali: dal Torino arriva Vanja Milinkovic-Savic - Il comunicato ufficiale arriva dal club ufficiaie: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Calcio ... Si legge su tuttomercatoweb.com