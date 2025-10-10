Torino livelli di smog troppo elevati | stop alle auto diesel Euro 5 per tre giorni

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 11 a lunedì 13 ottobre 2025, il capoluogo piemontese introdurrà una nuova stretta per diminuire il livello di smog nell'aria. Il divieto dei diesel Euro 3 ed Euro 4 è estesa al trasporto merci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

torino livelli di smog troppo elevati stop alle auto diesel euro 5 per tre giorni

© Gazzetta.it - Torino, livelli di smog troppo elevati: stop alle auto diesel Euro 5 per tre giorni

In questa notizia si parla di: torino - livelli

Torino, livelli di smog troppo elevati: stop alle auto diesel Euro 5 per tre giorni - Da sabato 11 a lunedì 13 ottobre 2025, il capoluogo piemontese introdurrà una nuova stretta per diminuire il livello di smog nell'aria. Come scrive msn.com

torino livelli smog troppoTorino: blocco del traffico 11 – 13 ottobre 2025 per allerta smog - Sale il livello di inquinamento a Torino: diesel Euro 5 fermi dall'11 al 13 ottobre 2025 per allerta smog, ma il blocco potrebbe estendersi. Segnala sicurauto.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Livelli Smog Troppo