Torino Cairo sicuro | Tanti tifosi mi dicono di non mollare Cessione? Ho dato disponibilità ma…

Il presidente del Torino Urbano Cairo a ruota libera, dal passato al presente, dalla cessione al rapporto coi tifosi, i sogni, le ambizioni e le difficoltà Urbano Cairo rincara la dose. Dopo le dichiarazioni rilasciate già ieri sera ai cronisti questo pomeriggio – sempre in occasione del Festival dello Sport di Trento – si è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Cairo sicuro: «Tanti tifosi mi dicono di non mollare. Cessione? Ho dato disponibilità, ma…»

In questa notizia si parla di: torino - cairo

Torino, Cairo presenta Baroni: ecco le dichiarazioni

Torino, Cairo presenta Baroni: ecco le dichiarazioni in conferenza stampa

Cairo: "Torino ambizioso e io non mi accontento". Baroni: "Passione, emozioni e calcio offensivo"

Dal Festival dello Sport di Trento, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così dell'episodio da rigore che ha regalato il pareggio alla Lazio nell'ultima partita Siete d'accordo con lui? - facebook.com Vai su Facebook

: “ , ” Ospite a SportitaliaMercato, il Presidente del Torino Urbano Cairo ha ribadito piena fiducia al suo allenatore Marco Baroni #baroni #torino #cairo #sportitalia - X Vai su X

Torino, Cairo: «Calendario difficile e torti arbitrali, sosteniamo Baroni» - Le dichiarazioni del presidente granata dal Festival di Trento Una difesa a spada tratta del suo allenatore e una frecciata ... Scrive calcionews24.com

Torino, Cairo sicuro: «Ecco cos’ho detto alla squadra in settimana. Baroni sul pezzo, ora pronti per le prossime» - Urbano Cairo non ha dubbi, così il patron sul suo Torino e mister Marco Baroni dopo l’incontro in settimana, spazio anche alla contestazione, il Pisa e i prossimi impegni (Lorenzo Bosca – Inviato allo ... Come scrive calcionews24.com