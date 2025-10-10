Torino Balon | arriva il Sign Festival della sostenibilità e dell' upcycling
Giunto alla sua decima edizione, il Sign Festival (nato come Barolo Fashion Show) si prepara a celebrare un traguardo importante con un programma ricco di eventi, incontri e performance, all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e della creatività circolare. Dal 10 al 12 ottobre 2025 il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: torino - balon
Torino, il Gran Balon compie i suoi primi 40 anni: per la festa c'è anche Johnson Righeira
Rivivi l'emozione, la gioia ed il divertimento della Festa del Balon nelle splendide foto di @jevgenianevonen! ... e questo weekend torniamo con un Gran Balon speciale: ospiteremo il Sign Festival da venerdì 10 a domenica 12! Vi aspettiamo! #balontorino - facebook.com Vai su Facebook
Torino, Sign Festival compie 10 anni: nelle vie del Balon torna il festival internazionale della sostenabilità - Dal 10 al 12 ottobre dibatti ed eventi su design e moda ecosostenibili: in evidenza il Fashion Upcycling Contest. Lo riporta montecarlonews.it
Sign Festival alla decima edizione, design e moda sostenibile - Giunto alla sua decima edizione, il Sign Festival (nato come Barolo Fashion Show) si prepara a celebrare un traguardo importante con un programma ricco di eventi, incontri e performance, all'insegna d ... msn.com scrive