Torino Balon | arriva il Sign Festival della sostenibilità e dell' upcycling

Torinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giunto alla sua decima edizione, il Sign Festival (nato come Barolo Fashion Show) si prepara a celebrare un traguardo importante con un programma ricco di eventi, incontri e performance, all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e della creatività circolare. Dal 10 al 12 ottobre 2025 il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torino - balon

Torino, il Gran Balon compie i suoi primi 40 anni: per la festa c'è anche Johnson Righeira

torino balon arriva signTorino, Sign Festival compie 10 anni: nelle vie del Balon torna il festival internazionale della sostenabilità - Dal 10 al 12 ottobre dibatti ed eventi su design e moda ecosostenibili: in evidenza il Fashion Upcycling Contest. Lo riporta montecarlonews.it

torino balon arriva signSign Festival alla decima edizione, design e moda sostenibile - Giunto alla sua decima edizione, il Sign Festival (nato come Barolo Fashion Show) si prepara a celebrare un traguardo importante con un programma ricco di eventi, incontri e performance, all'insegna d ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Torino Balon Arriva Sign