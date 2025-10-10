Topolino 3646 celebra i 100 anni del cruciverba in Italia
Topolino 3646 è 100% enigmistico: storie inedite, rebus e misteri per celebrare il centenario del cruciverba. In edicola e su Panini.it dall’8 ottobre. In occasione del centesimo anno dalla pubblicazione in Italia del primo cruciverba, Topolino diventa 100% enigmistico! Per celebrare questo anniversario così prestigioso, il numero 3646 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 8 ottobre – si veste a tema, con storie inedite fatte di indagini, cruciverba, rebus, differenze e rompicapi, e con una speciale cover dedicata realizzata da Corrado Mastantuono. «Il fumetto, esattamente come l’enigmistica, sa essere espressione artistica elevata e raffinata e, allo stesso tempo, passatempo fruibile, accessibile e dalle rilevanti ricadute ludiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: topolino - celebra
Topolino – Su Topolino 3645 si celebra il 60° anniversario di Superpippo con una storia inedita e una cover dedicata – Disponibile da oggi insieme a un nuovo TopoLibro da collezione
Superpippo compie 60 anni: Topolino celebra l’eroe cult
#InEdicolaOggi 'TOPOLINO' 3646 – In occasione del centesimo anno dalla pubblicazione in Italia del primo Cruciverba, Topolino diventa 100% enigmistico! Per celebrare questo anniversario così prestigioso, il Numero di questa settimana si veste a tema, c - facebook.com Vai su Facebook
Topolino 3646, numero speciale per i 100 anni dal primo cruciverba italiano - Quello in uscita l’8 ottobre è un numero speciale di ‘Topolino’, 100% enigmistico per il centenario del primo cruciverba in Italia. Riporta msn.com
In occasione del centesimo anno dalla pubblicazione in Italia del primo cruciverba, Topolino diventa 100% enigmistico! - Panini Comics presenta un numero 100% enigmistico, con tante storie inedite ricche di indovinelli, rebus e rompicapi e una cover dedicata firmata da Corrado Mastantuono ... Riporta quotidianpost.it