topolino 3646 celebra i 100 anni del cruciverba in italia

Topolino 3646 è 100% enigmistico: storie inedite, rebus e misteri per celebrare il centenario del cruciverba. In edicola e su Panini.it dall’8 ottobre. In occasione del centesimo anno dalla pubblicazione in Italia del primo cruciverba, Topolino diventa 100% enigmistico! Per celebrare questo anniversario così prestigioso, il numero 3646 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 8 ottobre – si veste a tema, con storie inedite fatte di indagini, cruciverba, rebus, differenze e rompicapi, e con una speciale cover dedicata realizzata da Corrado Mastantuono. «Il fumetto, esattamente come l’enigmistica, sa essere espressione artistica elevata e raffinata e, allo stesso tempo, passatempo fruibile, accessibile e dalle rilevanti ricadute ludiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

