Tononi BPM | Non c' è alcun interesse da parte di Banco BPM per acquisire Banco Asti continuiamo con le nostre attività

Maurizio Rasero, sindaco di Asti, rassicura che, dopo un colloquio con il presidente Livio Negro, Cassa d'Asti, non sono pervenute comunicazioni formali da Banco BPM Massimo Tononi, il presidente di Banco BPM, ha dichiarato in un convegno su "La voce degli azionisti nelle società quotate" (te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tononi (BPM): "Non c'è alcun interesse da parte di Banco BPM per acquisire Banco Asti, continuiamo con le nostre attività"

Tononi, 'molte voci su Banco Bpm che non hanno fondamento' - Lo afferma il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi a margine di un convegno su 'La voce degli azionisti nelle società quotate' promosso dal ... Segnala msn.com

Tononi (Banco BPM): se UniCredit si sfila ci guarderemo intorno, prematuri commenti su MPS - "Credo che questa sia, mi è stato detto, almeno la settima volta che lui ha espresso questo concetto, in altri casi ha quantificato la percentuale che l'offerta vada in porto. Secondo teleborsa.it