Tonali Juve può decollare? Bianconeri pronti a cogliere questa opportunità potrebbe arrivare anche una mossa da parte del giocatore Il punto

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali Juve, la Gazzetta dello Sport svela la strategia: il centrocampista è il sogno per la mediana, l’assalto è programmato per l’estate. Un nome che torna, un sogno che non è mai tramontato, un’operazione che la  Juventus  sta programmando con pazienza e strategia. Come analizzato da  La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno individuato in  Sandro Tonali  l’uomo perfetto per risolvere i problemi del centrocampo e per costruire un nuovo ciclo. E se in estate il muro del  Newcastle  è stato invalicabile, all’orizzonte si profila una finestra temporale che potrebbe favorire l’assalto della  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tonali juve pu242 decollare bianconeri pronti a cogliere questa opportunit224 potrebbe arrivare anche una mossa da parte del giocatore il punto

© Juventusnews24.com - Tonali Juve può decollare? Bianconeri pronti a cogliere questa opportunità, potrebbe arrivare anche una mossa da parte del giocatore. Il punto

In questa notizia si parla di: tonali - juve

Tonali Juve è il grande sogno dell’estate bianconera: Comolli non ha ancora abbandonato del tutto questa pista! Cosa può succedere

Pjanic: "Juve, ti serve Tonali. Yildiz prenda più responsabilità. Io di nuovo in Italia? Perché no"

Toni: "Juve, ti servono Tonali e Chiesa. Così sarai da scudetto"

tonali juve pu242 decollareTonali Juve può decollare? Bianconeri pronti a cogliere questa opportunità, potrebbe arrivare anche una mossa da parte del giocatore. Il punto - Tonali Juve, la Gazzetta dello Sport svela la strategia: il centrocampista è il sogno per la mediana, l’assalto è programmato per l’estate Un nome che torna, un sogno che non è mai tramontato, un’oper ... Secondo juventusnews24.com

Non solo Tonali, la pazza idea: “Pedri alla Juventus” - Tra i protagonisti della ‘pazza’ Juventus di Tudor in questo avvio di stagione c’è sicuramente Dusan Vlahovic, da esubero a uomo della provvidenza. Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Tonali Juve Pu242 Decollare