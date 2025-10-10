Tonali Juve, la Gazzetta dello Sport svela la strategia: il centrocampista è il sogno per la mediana, l’assalto è programmato per l’estate. Un nome che torna, un sogno che non è mai tramontato, un’operazione che la Juventus sta programmando con pazienza e strategia. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno individuato in Sandro Tonali l’uomo perfetto per risolvere i problemi del centrocampo e per costruire un nuovo ciclo. E se in estate il muro del Newcastle è stato invalicabile, all’orizzonte si profila una finestra temporale che potrebbe favorire l’assalto della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve può decollare? Bianconeri pronti a cogliere questa opportunità, potrebbe arrivare anche una mossa da parte del giocatore. Il punto